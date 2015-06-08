芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘和美元走软带动

路透芝加哥6月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬2% ，交易商称因包括空头回补在内的技术性买盘以及美元走软支撑。 美元走软令美国农产品在全球市场上的竞争力增强。稍早有报导称美 国总统奥巴马指美元强势“是个问题”后，美元走软，但之后奥巴马已经 否认。 商品基金持有大量CBOT小麦净空头仓位，在周三美国农业部发布月度 供需报告后，一些基金回补空头。 分析师预计，美国农业部在报告中将上调对美国旧作和新作小麦结转 库存的预估，并下调全球小麦结转库存预估。 CBOT-7月小麦期货 收高11美分，报每蒲式耳5.28美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为186,670口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)