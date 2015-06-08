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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘和美元走软带动

路透芝加哥6月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬2%
，交易商称因包括空头回补在内的技术性买盘以及美元走软支撑。
    
    美元走软令美国农产品在全球市场上的竞争力增强。稍早有报导称美
国总统奥巴马指美元强势“是个问题”后，美元走软，但之后奥巴马已经
否认。
    
    商品基金持有大量CBOT小麦净空头仓位，在周三美国农业部发布月度
供需报告后，一些基金回补空头。
    
    分析师预计，美国农业部在报告中将上调对美国旧作和新作小麦结转
库存的预估，并下调全球小麦结转库存预估。
    
    CBOT-7月小麦期货 收高11美分，报每蒲式耳5.28美元。 
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为186,670口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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