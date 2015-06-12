芝加哥期市：CBOT小麦期货小跌，美国收割推迟限制跌幅

路透芝加哥6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小跌， 因全球供应充裕以及出口竞争激烈盖过了基金空头回补和对美国收割推迟 的担忧。 7月小麦期货 跌至一周半最低的5.00-1/2美元，但守住近5美元 的50日移动均线切入位支撑水准。 CBOT-7月小麦期货 微跌1/2美分，收报5.03-3/4美元。 本周7月小麦期货跌13-1/4美分，或2.6%，部分回吐上周8%升幅。 今日CBOT小麦期货预估成交量为111,037口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)