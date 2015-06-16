芝加哥期市：小麦期货下跌，因技术性卖压及美国大平原天气状况有利于收割

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小跌， 盘中走势反复，交易商称因技术性卖盘及预报称美国大平原南部天气改善 ，有利于收割。 直至周四，热带风暴Bill的余威预计将给大平原东南部地区带来降雨 ，但大平原的西部地区，即硬红冬麦种植带的核心地区至少下周应无降水 ，有助于收割。 美元走强令市场卖压加重。投资人关注美联储货币政策会议记录。 CBOT-7月小麦 保持在前一日的交投区间内。 美国农业部称，截至周日，美国冬麦的收割率为11%，较之前一周增 加四个百分点，但低于五年均值20%。 农业部报告，美国冬麦的优良率为43%，同之前一周持平，春麦优良 率为70%，之前一周为69%。 7月小麦 收跌1/2美分，报每蒲式耳4.88-3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为136,501口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)