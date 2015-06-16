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市场报道 | 2015年 6月 17日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌，因技术性卖压及美国大平原天气状况有利于收割

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二小跌，
盘中走势反复，交易商称因技术性卖盘及预报称美国大平原南部天气改善
，有利于收割。
    
    直至周四，热带风暴Bill的余威预计将给大平原东南部地区带来降雨
，但大平原的西部地区，即硬红冬麦种植带的核心地区至少下周应无降水
，有助于收割。
    
    美元走强令市场卖压加重。投资人关注美联储货币政策会议记录。
    
    CBOT-7月小麦 保持在前一日的交投区间内。
    
    美国农业部称，截至周日，美国冬麦的收割率为11%，较之前一周增
加四个百分点，但低于五年均值20%。
    
    农业部报告，美国冬麦的优良率为43%，同之前一周持平，春麦优良
率为70%，之前一周为69%。
    
    7月小麦 收跌1/2美分，报每蒲式耳4.88-3/4美元。   
            
    今日CBOT小麦期货预估成交量为136,501口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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