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市场报道 | 2015年 6月 18日 星期四 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买盘和担忧收割延迟

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小涨，
交易商称，受助于技术性买盘和担忧降雨将导致中西部南部地区的小麦收
割延迟。

    热带风暴Bill的残余势力预计将在本周晚些时候给俄亥俄河谷地区带
来不希望的降雨，这将损及当地正在成熟的软红冬麦。
    
    美元走软支撑小麦期价。美元指数 在CBOT尾盘走低，之前美联
储暗示将在年底前升息。
    
    CBOT-7月小麦期货 缩减涨幅，之前在5美元关口遇阻，且未能守
在4.97美元附近的50日移动均线之上。

    CBOT-57小麦期货 结算价报4.91-1/4美元，升2-1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为135,706口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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