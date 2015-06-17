芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买盘和担忧收割延迟

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小涨， 交易商称，受助于技术性买盘和担忧降雨将导致中西部南部地区的小麦收 割延迟。 热带风暴Bill的残余势力预计将在本周晚些时候给俄亥俄河谷地区带 来不希望的降雨，这将损及当地正在成熟的软红冬麦。 美元走软支撑小麦期价。美元指数 在CBOT尾盘走低，之前美联 储暗示将在年底前升息。 CBOT-7月小麦期货 缩减涨幅，之前在5美元关口遇阻，且未能守 在4.97美元附近的50日移动均线之上。 CBOT-57小麦期货 结算价报4.91-1/4美元，升2-1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为135,706口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)