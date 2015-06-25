芝加哥期市：CBOT小麦期货升至两周高位，因担心美国收割推迟以及技术性买盘

路透芝加哥6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，触及两周高位，交易商称因技术性买盘，且投资人担心美国中西部收割推迟。

过去一日美国中西部普降暴雨，爱荷华州和密苏里州部分地区降雨量达到7英寸，预报本周晚些时候密苏里州和俄亥俄州南部地区还将有降雨，可能进一步拖慢软红冬麦的收割。