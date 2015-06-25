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市场报道 | 2015年 6月 26日 星期五 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至两周高位，因担心美国收割推迟以及技术性买盘

路透芝加哥6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，触及两周高位，交易商称因技术性买盘，且投资人担心美国中西部收割推迟。

7月合约升至5.33美元，几乎追平200日移动均线切入位，之后缩减涨幅，结算价报5.32美元，升14美分。

过去一日美国中西部普降暴雨，爱荷华州和密苏里州部分地区降雨量达到7英寸，预报本周晚些时候密苏里州和俄亥俄州南部地区还将有降雨，可能进一步拖慢软红冬麦的收割。

美国农业部报告，截至6月18日该周出口销售2015-16年付运的美国小麦43.43万吨，高于市场预期。

国际谷物理事会将2015-16年度全球小麦产量预估由7.15亿吨下调至7.11亿吨。

分析师表示，中国2015-16年度小麦进口可能达到300万吨，为之前一年的两倍，因降雨影响了部分地区的产量。

周五是CBOT-7月小麦期权的最后一个交易日。

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,509口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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