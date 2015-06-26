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市场报道 | 2015年 6月 27日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货本周收涨15%，因全球天气忧虑和空头回补

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五急升逾5%，且本周可能录得2012年以来最大周度涨幅，交易商称，因美国收割推迟，以及全球天气忧虑引发大规模基金空头回补。

全球供应忧虑进一步支撑市场，因欧洲部分地区和加拿大天气干燥，以及担忧厄尔尼诺天气现象导致澳大利亚出现干燥天气。

周五是CBOT-7月期权的最后一个交易日，导致成交放量。交易商指出，有少量执行价5.50和5.60美元的CBOT-7月小麦期权未平仓合约，使期货价格徘徊在这两个水平附近。

本周，CBOT现货月合约 攀升73-3/4美分，或15.1%，为2012年5月以来最大周度涨幅。

CBOT-5月小麦期货 结算价报5.62-1/4美元，急升30-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为346,186口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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