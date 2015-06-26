芝加哥期市：CBOT小麦期货本周收涨15%，因全球天气忧虑和空头回补

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周五急升逾5%，且本周可能录得2012年以来最大周度涨幅，交易商称，因美国收割推迟，以及全球天气忧虑引发大规模基金空头回补。
全球供应忧虑进一步支撑市场，因欧洲部分地区和加拿大天气干燥，以及担忧厄尔尼诺天气现象导致澳大利亚出现干燥天气。
周五是CBOT-7月期权的最后一个交易日，导致成交放量。交易商指出，有少量执行价5.50和5.60美元的CBOT-7月小麦期权未平仓合约，使期货价格徘徊在这两个水平附近。
本周，CBOT现货月合约 攀升73-3/4美分，或15.1%，为2012年5月以来最大周度涨幅。
CBOT-5月小麦期货 结算价报5.62-1/4美元，急升30-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为346,186口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。