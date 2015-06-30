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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货急升，因空头回补和全球天气忧虑

路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升5%，至六个月高位，且6月大涨近29%，为五年来最大单月涨幅，交易商称，受助于空头回补和担忧全球产量前景。

CBOT大豆和玉米期货涨势也扶助提振此间市场，之前美国农业部公布截至6月1日大豆和玉米库存预估低于分析师的平均预期。

市场对农业部公布的小麦库存数据反应冷淡。农业部称，截至6月1日，小麦库存为7.53亿蒲式耳，高于分析师预期。

对美国中西部小麦收割延迟和品质问题的担忧，以及对加拿大和欧洲部分地区的干燥天气的忧虑提供进一步支撑。

农业部称，美国冬小麦收割完成率为38%，低于46%的五年均值。

CBOT报告，在7月合约的首个交割日有17口CBOT小麦合约交割。

本月，近月小麦合约 上扬1.37-3/4美元，或28.9%。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.14-3/4美元，升34-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为228,004口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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