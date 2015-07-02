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市场报道 | 2015年 7月 3日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收高，节前交投震荡

路透芝加哥7月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收
高，盘中交投震荡，交投最活跃的9月合约结算价收高，在收盘时一度下
滑。
    
    经纪称，技术性走势以及美国独立日假期前的轧平仓位动作是今日的
焦点。美国市场周五休市。
    
    对全球小麦产量的不确定性提供了支撑，加拿大天气干燥、法国天气
炎热，且厄尔尼诺(圣婴)现象可能威胁澳洲产量。
    
    美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年度美国小麦36.39万吨
，符合市场预估。
    
    俄罗斯农业部表示，如果多个产区的燥热天气持续，可能下调谷物产
量预估，目前预估为1亿吨。
    
    Informa Economics预计，美国冬麦产量为14.77亿蒲式耳，低于美国
农业部6月预估的15.05亿。
        
    CBOT-7月小麦期货 结算价报5.85-3/4美元，跌1-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量128,171口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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