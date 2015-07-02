芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收高，节前交投震荡

路透芝加哥7月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收 高，盘中交投震荡，交投最活跃的9月合约结算价收高，在收盘时一度下 滑。 经纪称，技术性走势以及美国独立日假期前的轧平仓位动作是今日的 焦点。美国市场周五休市。 对全球小麦产量的不确定性提供了支撑，加拿大天气干燥、法国天气 炎热，且厄尔尼诺(圣婴)现象可能威胁澳洲产量。 美国农业部报告，最近一周出口销售2015/16年度美国小麦36.39万吨 ，符合市场预估。 俄罗斯农业部表示，如果多个产区的燥热天气持续，可能下调谷物产 量预估，目前预估为1亿吨。 Informa Economics预计，美国冬麦产量为14.77亿蒲式耳，低于美国 农业部6月预估的15.05亿。 CBOT-7月小麦期货 结算价报5.85-3/4美元，跌1-3/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量128,171口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)