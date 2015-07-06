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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和全球天气忧虑

路透芝加哥7月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，交易商称因受技术性买盘和对加拿大和欧洲部分地区天气状况的担忧带动，小麦期货从稍早跌势中反弹。

法国农业部门官员上周五表示，截至6月29日该周，法国谷类作物等级大多再度下滑，反映出长期干旱天气的影响。

市场也在关注小麦进入收割期的德国的天气状况，周末德国连续高温。

美国农业部周度出口检验报告显示，大西洋沿岸地区将有3.2万吨美国软红麦出口到巴西。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.88-1/2美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量157,269口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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