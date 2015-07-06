芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和全球天气忧虑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，交易商称因受技术性买盘和对加拿大和欧洲部分地区天气状况的担忧带动，小麦期货从稍早跌势中反弹。
法国农业部门官员上周五表示，截至6月29日该周，法国谷类作物等级大多再度下滑，反映出长期干旱天气的影响。
市场也在关注小麦进入收割期的德国的天气状况，周末德国连续高温。
美国农业部周度出口检验报告显示，大西洋沿岸地区将有3.2万吨美国软红麦出口到巴西。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.88-1/2美元，升2-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量157,269口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。