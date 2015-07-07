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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因获利了结等技术性卖压及美元走强

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商称因受包括获利了结在内的技术性卖盘和美元走强拖累。美元走强令美国小麦在国际市场的竞争力下降。

对中国经济成长放缓的担忧拖累包括黄金和铜的多数商品下滑，此间市场也受牵连。

美国农业部公布，截至周日，美国冬麦收割率为55%，低于五年均值59%，但高于市场预期。

法国农业部预计，今年法国软麦产量将达3,790万吨，较去年增加1.0%。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.79-1/2美元，跌9美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量140,054口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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