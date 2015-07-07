芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因获利了结等技术性卖压及美元走强

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商称因受包括获利了结在内的技术性卖盘和美元走强拖累。美元走强令美国小麦在国际市场的竞争力下降。
对中国经济成长放缓的担忧拖累包括黄金和铜的多数商品下滑，此间市场也受牵连。
美国农业部公布，截至周日，美国冬麦收割率为55%，低于五年均值59%，但高于市场预期。
法国农业部预计，今年法国软麦产量将达3,790万吨，较去年增加1.0%。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.79-1/2美元，跌9美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量140,054口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。