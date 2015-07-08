芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及出口需求疲弱

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易商称因技术性卖盘及有迹象显示美国小麦价格在全球市场没有竞争力。
最大的小麦进口国埃及采购了18万吨俄罗斯和乌克兰小麦，黑海地区的小麦每吨要比美国小麦便宜约50美元。
北半球冬麦收割继续，也带来进一步压力。
欧洲和加拿大部分地区天气状况不佳，且投资人担心厄尔尼诺现象可能给澳洲作物天气造成负面影响，小麦市场受到支撑。
CBOT-7月小麦期货 结算价报5.72-1/4美元，跌7-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量108,214口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。