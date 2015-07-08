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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 05:12 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及出口需求疲弱

路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交易商称因技术性卖盘及有迹象显示美国小麦价格在全球市场没有竞争力。

最大的小麦进口国埃及采购了18万吨俄罗斯和乌克兰小麦，黑海地区的小麦每吨要比美国小麦便宜约50美元。

北半球冬麦收割继续，也带来进一步压力。

欧洲和加拿大部分地区天气状况不佳，且投资人担心厄尔尼诺现象可能给澳洲作物天气造成负面影响，小麦市场受到支撑。

CBOT-7月小麦期货 结算价报5.72-1/4美元，跌7-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量108,214口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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