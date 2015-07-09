芝加哥期市：玉米市场强势带动小麦期货震荡收涨，技术性卖盘限制涨幅

路透芝加哥7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收涨，盘中走势震荡，交易商称，受助于玉米市场强势，但技术性卖盘和出口需求疲弱限制涨幅。

CBOT-9月小麦期货 陷于之前一日的交易区间内，缩减稍早涨幅，并在收盘前一度回落，因技术性卖盘和市场无法追平周三的高位。