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市场报道 | 2015年 7月 10日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米市场强势带动小麦期货震荡收涨，技术性卖盘限制涨幅

路透芝加哥7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收涨，盘中走势震荡，交易商称，受助于玉米市场强势，但技术性卖盘和出口需求疲弱限制涨幅。

CBOT-9月小麦期货 陷于之前一日的交易区间内，缩减稍早涨幅，并在收盘前一度回落，因技术性卖盘和市场无法追平周三的高位。

美国墨西哥湾地区的软红冬麦现货基差跌至两年来最低，因收割正在进行，担心小麦品质和出口买兴有限。

美国农业部报告，上周出口销售2015/16年美国小麦34.59万吨，与市场预期一致。

交易商在周五农业部公布月度供需报告前调整头寸。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.78美元，升1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为107,520口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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