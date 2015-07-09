芝加哥期市：玉米市场强势带动小麦期货震荡收涨，技术性卖盘限制涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收涨，盘中走势震荡，交易商称，受助于玉米市场强势，但技术性卖盘和出口需求疲弱限制涨幅。
CBOT-9月小麦期货 陷于之前一日的交易区间内，缩减稍早涨幅，并在收盘前一度回落，因技术性卖盘和市场无法追平周三的高位。
美国墨西哥湾地区的软红冬麦现货基差跌至两年来最低，因收割正在进行，担心小麦品质和出口买兴有限。
美国农业部报告，上周出口销售2015/16年美国小麦34.59万吨，与市场预期一致。
交易商在周五农业部公布月度供需报告前调整头寸。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.78美元，升1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为107,520口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。