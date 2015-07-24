芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一个月低点，因技术性卖盘及出口需求疲弱

路透芝加哥7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五跌至一个月低点，交易商称因技术性卖盘及受到包括能源和金属在内的其他商品市场颓势拖累。

另外，本周中西部软麦种植带收割天气良好，而美国小麦在全球市场的竞争力仍不高。

美国农业部公布，向台湾出口了10.435万吨美国小麦，2015/16年度付运，包括5.655万吨硬红春麦、3.655万吨硬红冬麦和1.125万吨白麦。

欧洲最大小麦出产国法国产量预计高于原先预估，市场预计软麦产量约为3,750-3,850万吨，高于7月中预估的约3,650-3,700万吨。

俄罗斯农业部长称，尽管多个地区天气干燥，但今年俄罗斯小麦产量有望达到至少1亿吨。

CBOT-9月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.11-3/4美元，跌9-3/4美分。本周9月合约跌42-1/4美分或7.6%，为连跌第三周。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,648口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)