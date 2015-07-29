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市场报道 | 2015年 7月 30日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫，因预计大平原北部丰产

路透芝加哥7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大跌，因预计美国大平原北部丰产，提升本已充足的供应。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.96-1/4美元，下挫14-1/2美分或2.94%。

北达科他州年度田间巡查结果显示，该州北部春麦产量有望创21年最高。

该州中西部田间巡查的初步结果也显示，产量将高于往年均值，因得益于较早播种。

美国小麦的出口需求保持疲弱，令市场进一步承压。

分析师预计，美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售小麦40-60万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,420口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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