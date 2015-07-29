芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫，因预计大平原北部丰产

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大跌，因预计美国大平原北部丰产，提升本已充足的供应。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.96-1/4美元，下挫14-1/2美分或2.94%。
北达科他州年度田间巡查结果显示，该州北部春麦产量有望创21年最高。
该州中西部田间巡查的初步结果也显示，产量将高于往年均值，因得益于较早播种。
美国小麦的出口需求保持疲弱，令市场进一步承压。
分析师预计，美国农业部周四早将公布，最近一周出口销售小麦40-60万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为120,420口。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。