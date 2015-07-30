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市场报道 | 2015年 7月 31日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货多数下滑，因供应充裕

路透芝加哥7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收低，因美国大平原北部春麦作物接近成熟，产量前景亮丽。

美国今年预计将丰产，增加本已充裕的全球供应。全球供应充足令美国出口需求降低。

北达科他州年度田间巡查结果显示，该州西北部和中部春麦产量有望创1994年来第二高。

一些逢低承接和空头回补买盘限制了小麦期货的跌幅。

尽管多数小麦期货收低，但近月9月软红冬麦期货在跌至6月22日来最低后小幅收高。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.96-1/2美元，微升1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为123,963口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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