芝加哥期市：CBOT小麦期货多数下滑，因供应充裕

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收低，因美国大平原北部春麦作物接近成熟，产量前景亮丽。
美国今年预计将丰产，增加本已充裕的全球供应。全球供应充足令美国出口需求降低。
北达科他州年度田间巡查结果显示，该州西北部和中部春麦产量有望创1994年来第二高。
一些逢低承接和空头回补买盘限制了小麦期货的跌幅。
尽管多数小麦期货收低，但近月9月软红冬麦期货在跌至6月22日来最低后小幅收高。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.96-1/2美元，微升1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为123,963口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。