芝加哥期市：CBOT小麦期货多数下滑，因供应充裕

美国今年预计将丰产，增加本已充裕的全球供应。全球供应充足令美国出口需求降低。

北达科他州年度田间巡查结果显示，该州西北部和中部春麦产量有望创1994年来第二高。

一些逢低承接和空头回补买盘限制了小麦期货的跌幅。

尽管多数小麦期货收低，但近月9月软红冬麦期货在跌至6月22日来最低后小幅收高。