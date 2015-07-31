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市场报道 | 2015年 8月 1日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受助于空头回补

路透芝加哥7月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周五收涨，受助于一波空头回补。

意外出现的出口需求迹象进一步支撑CBOT小麦期货。

美国农业部周五报告，民间出口商报告向未知名目的地出口销售现货小麦12.69万吨，2015/16销售年度交割。

CBOT软红冬麦本周下跌2.6%，7月跌幅近19%，为2011年6月以来最大月跌幅。

小麦质量委员会周四下午在对北达科他州和比邻各州进行为期三天的年度巡查时预计，春麦收成为将每英亩49.9蒲式耳，为史上最高水平。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.99-1/4美元，升2-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为134,952口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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