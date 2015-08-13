芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，出现轻微技术性反弹

路透芝加哥8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，在昨日跌至两个月低点后，出现轻微技术性反弹。昨日美国农业部的月报拖累玉米和大豆期货大跌。

利空的基本面消息限制了涨幅。全球最大的小麦进口国－埃及购入17.5万吨乌克兰和俄罗斯小麦，证实黑海地区小麦相比法国和美国小麦有价格优势。