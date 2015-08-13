版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 14日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，出现轻微技术性反弹

路透芝加哥8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，在昨日跌至两个月低点后，出现轻微技术性反弹。昨日美国农业部的月报拖累玉米和大豆期货大跌。

现货月9月小麦期货 回升至5美元之上的心理支撑位。

利空的基本面消息限制了涨幅。全球最大的小麦进口国－埃及购入17.5万吨乌克兰和俄罗斯小麦，证实黑海地区小麦相比法国和美国小麦有价格优势。

俄罗斯农业咨询公司IKAR将今年俄罗斯小麦产量预估由5,800万吨上调至5,950-6,050万吨。

美国农业部公布，最近一周出口销售美国小麦42.16万吨，符合市场预期。

CBOT-9月小麦 收高11美分，报每蒲式耳5.03-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为150,748口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐