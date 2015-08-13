芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，出现轻微技术性反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，交易商称，在昨日跌至两个月低点后，出现轻微技术性反弹。昨日美国农业部的月报拖累玉米和大豆期货大跌。
现货月9月小麦期货 回升至5美元之上的心理支撑位。
利空的基本面消息限制了涨幅。全球最大的小麦进口国－埃及购入17.5万吨乌克兰和俄罗斯小麦，证实黑海地区小麦相比法国和美国小麦有价格优势。
俄罗斯农业咨询公司IKAR将今年俄罗斯小麦产量预估由5,800万吨上调至5,950-6,050万吨。
美国农业部公布，最近一周出口销售美国小麦42.16万吨，符合市场预期。
CBOT-9月小麦 收高11美分，报每蒲式耳5.03-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为150,748口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。