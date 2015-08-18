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市场报道 | 2015年 8月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因供应充裕和美元走强

路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第二日，盘中陷于区间内，受累于全球供应充裕和缺乏利多消息。

美元走强使小麦期货进一步承压，因美元走强削弱了美国小麦在国际市场的竞争力。

美国农业部周一晚间公布，最近一周美国春麦收割完成率增至53%，之前一周为28%，且超过市场预期。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.94-1/4美元，跌6-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为103,633口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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