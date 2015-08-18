芝加哥期市：小麦期货走低，因供应充裕和美元走强

路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连跌第二日，盘中陷于区间内，受累于全球供应充裕和缺乏利多消息。

美元走强使小麦期货进一步承压，因美元走强削弱了美国小麦在国际市场的竞争力。