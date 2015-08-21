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市场报道 | 2015年 8月 22日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，受累于供应充裕和宏观经济忧虑

路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，交易商称，因新的迹象显示供应充裕，加之受对全球经济体质的忧虑拖累，商品市场和股市普跌。

分析师称，欧盟小麦产量前景继续改善，英国收割加速，德国收割现已远快于预期，而法国的收割已接近尾声。

国际文传电讯报导，俄罗斯农业部上调该国2015年谷物产量预期至1.029亿吨，之前的预期为超过1亿吨。

上述利空消息盖过了加拿大利多小麦产量数据的影响。该国统计局预计2015年所有小麦收成为2,462.5万吨，低于一年前的2,930万吨，且低于市场预估均值2,560万吨。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.99-1/2美元，跌6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为106,765口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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