芝加哥期市：小麦期货走低，受累于供应充裕和宏观经济忧虑

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五走低，交易商称，因新的迹象显示供应充裕，加之受对全球经济体质的忧虑拖累，商品市场和股市普跌。
分析师称，欧盟小麦产量前景继续改善，英国收割加速，德国收割现已远快于预期，而法国的收割已接近尾声。
国际文传电讯报导，俄罗斯农业部上调该国2015年谷物产量预期至1.029亿吨，之前的预期为超过1亿吨。
上述利空消息盖过了加拿大利多小麦产量数据的影响。该国统计局预计2015年所有小麦收成为2,462.5万吨，低于一年前的2,930万吨，且低于市场预估均值2,560万吨。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.99-1/2美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为106,765口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)