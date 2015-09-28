芝加哥期市：CBOT小麦早盘走坚后回落，跟随商品市场普跌趋势

路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘下跌，从一个月高点回落，交易商称，跟随商品和股票市场的普跌趋势，因担心中国经济放缓。

世界最大商品消费国-中国8月工业企业利润同比降8.8%，创2011年有记录以来最大降幅 ，引发了对将于本周晚些时候公布的制造业活动报告的新的担忧。

矿商嘉能可 暴跌30%也加重了市场悲观情绪。

小麦早盘走坚，近月12月合约 触及每蒲式耳5.15-1/2美元的一个月高点，得益于空头回补和对黑海地区和澳大利亚乾旱天气的担忧。

周一稍晚将公布美国农业部(USDA)作物生长报告，路透调查的分析师预计，政府数据将表明，美国冬麦种植率35%，一周前为19%。

市场等待9月30日USDA的季度作物库存报告和美国小麦生产报告，路透调查显示，平均估值为截止9月1日美国小麦库存为21.49亿蒲式耳。

路透调查显示，分析师预计加拿大政府将在10月2日的报告中提高2015/16小麦和油菜籽产量预估。

12月合约结算价报每蒲式耳5.05-1/2美元，跌2-1/4美分。

今日CBOT小麦期货成交量预计为87,233口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)