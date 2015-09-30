芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因农业部产量预估低于预期

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，追平本周触及的一个月峰值，因美国农业部下调2015年美国小麦产量预估，至低于市场预估的水平。

农业部报告，美国各类小麦产量总计为20.52亿蒲式耳，低于之前预估的21.36亿蒲式耳，且低于市场的平均预估。

农业部还报告，截至9月1日，美国小麦库存为20.89亿蒲式耳，低于市场的平均预估21.49亿蒲式耳。

农业部的数据对市场产生的提振盖过了俄罗斯总理签署行政令，从10月1日起下调小麦出口税的利空影响。

CBOT-12月小麦期货 收在5.00美元附近的50日移动均线支撑位之上。

本季，近月CBOT小麦期货 下跌1.02美元，或16.6%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.12-3/4美元，升9美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,897口。(完)

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