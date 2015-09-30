芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因农业部产量预估低于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，追平本周触及的一个月峰值，因美国农业部下调2015年美国小麦产量预估，至低于市场预估的水平。
农业部报告，美国各类小麦产量总计为20.52亿蒲式耳，低于之前预估的21.36亿蒲式耳，且低于市场的平均预估。
农业部还报告，截至9月1日，美国小麦库存为20.89亿蒲式耳，低于市场的平均预估21.49亿蒲式耳。
农业部的数据对市场产生的提振盖过了俄罗斯总理签署行政令，从10月1日起下调小麦出口税的利空影响。
CBOT-12月小麦期货 收在5.00美元附近的50日移动均线支撑位之上。
本季，近月CBOT小麦期货 下跌1.02美元，或16.6%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.12-3/4美元，升9美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为137,897口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。