芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受助于技术性买盘和美元走弱

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，12月合约 逼近两个月高位，交易商称，受助于技术性买盘和美元走弱。

CBOT-12月小麦期货升穿位于5.22美元附近的100日移动均位线阻力位，至8月11日以来最高5.27美元，结算价报每蒲式耳5.26-1/4美元，上扬10-3/4美分。

美元兑一篮子主要货币走软，因市场仍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年升息。美元下跌令美国谷物在全球市场更具竞争力。

投资者担心黑海地区和美国大平原南部部分地区天气干燥，将可能影响冬麦发芽，这为CBOT小麦提供了额外支撑。

美国农业部称，截至上周日美国冬麦播种完成率为49%，超过47%的市场预估中值，但落后于51%的五年均值。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,024口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)