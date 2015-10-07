芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，此前升至八周高点后出现获利回吐

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称，受累于包括获利回吐在内的技术性卖盘，此前近月12月合约 触及八周最高。
虽然缺乏基本面消息，但交易商仍关注黑海地区和美国大平原南部部分地区天气干燥，将可能影响冬麦发芽。
CBOT-12月合约触及8月10日以来最高每蒲式耳5.31-1/2美元，随后回落，跌穿位于5.22美元附近的100日移动均位线阻力位，结算价报每蒲式耳5.16-3/4美元，下跌9-1/2美分。
分析师预计美国农业部将在周五公布的供需报告中下调美国2015/16小麦结转库存预估。
来自海关的数据显示，法国软麦8月向欧盟以外出口达74.9164万吨，为2015/16出口季开了个好头。
今日CBOT小麦期货预估成交量为95,438口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透1月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。