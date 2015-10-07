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市场报道 | 2015年 10月 8日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，此前升至八周高点后出现获利回吐

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，交易商称，受累于包括获利回吐在内的技术性卖盘，此前近月12月合约 触及八周最高。

虽然缺乏基本面消息，但交易商仍关注黑海地区和美国大平原南部部分地区天气干燥，将可能影响冬麦发芽。

CBOT-12月合约触及8月10日以来最高每蒲式耳5.31-1/2美元，随后回落，跌穿位于5.22美元附近的100日移动均位线阻力位，结算价报每蒲式耳5.16-3/4美元，下跌9-1/2美分。

分析师预计美国农业部将在周五公布的供需报告中下调美国2015/16小麦结转库存预估。

来自海关的数据显示，法国软麦8月向欧盟以外出口达74.9164万吨，为2015/16出口季开了个好头。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,438口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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