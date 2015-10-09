芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充裕

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下滑，连跌三日，此前美国农业部上调2015/16年度全球小麦结转库存预估，至高于市场预期水平。
美国农业部将2015/16年度全球小麦结转库存预估上调至2.2849亿吨，至纪录高位，较9月上调近200万吨，并超过市场预估区间。
美国农业部还将美国2015/16年度结转库存预估下调至8.61亿蒲式耳，低于上月预估的8.75亿，但高于市场预估均值8.19亿。
市场交投震荡，CBOT小麦期货不时因空头回补、以及对部分黑海地区、美国大平原南部及澳洲天气干燥可能影响产量的忧虑带动反弹。
CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.09-1/4美元，下跌2-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为103,317口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。