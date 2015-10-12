芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性卖盘收低，盘中交易震荡

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘下滑，全天交投震荡，交易商称，受累于技术性卖盘、玉米走软和全球供应充足。
美国农业部上周五将2015/16年度全球小麦结转库存预估上调至纪录高位的2.2849亿吨，较9月上调近200万吨。
大部分美国政府部门周一因哥伦比亚日关门，美国农业部每周出口检验报告和作物生长报告将推迟至周二发布。
法国农业部将该国软小麦作物产量预估提高至4,100万吨，高于上个月预估的4,080万吨。
沙特国家小麦购买机构称，该国通过国际招标买入74万吨硬小麦，交易商预计这些小麦来自于欧盟。
中国经济监督机构称，为保护农户，该国将维持2016年国家小麦购买价格与今年一致。
CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.06-3/4美元，下跌2-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为58,303口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。