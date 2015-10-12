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市场报道 | 2015年 10月 13日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货因技术性卖盘收低，盘中交易震荡

路透芝加哥10月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收盘下滑，全天交投震荡，交易商称，受累于技术性卖盘、玉米走软和全球供应充足。

美国农业部上周五将2015/16年度全球小麦结转库存预估上调至纪录高位的2.2849亿吨，较9月上调近200万吨。

大部分美国政府部门周一因哥伦比亚日关门，美国农业部每周出口检验报告和作物生长报告将推迟至周二发布。

法国农业部将该国软小麦作物产量预估提高至4,100万吨，高于上个月预估的4,080万吨。

沙特国家小麦购买机构称，该国通过国际招标买入74万吨硬小麦，交易商预计这些小麦来自于欧盟。

中国经济监督机构称，为保护农户，该国将维持2016年国家小麦购买价格与今年一致。

CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.06-3/4美元，下跌2-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为58,303口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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