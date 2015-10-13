芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬超过2%，因技术性买盘和天气忧虑

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬逾2%，交易商称，因技术性买盘和担忧黑海部分地区和美国大平原南部的干燥天气。

小麦期市之前连跌四日，CBOT-12月合约 周一跌至一周半低位。

美元走软和大豆产品期货走强也提供支撑。

但涨幅受限，因全球小麦库存充裕，以及对美国小麦的出口需求疲弱。

农业部盘后公布的作物生长报告将显示，上周小麦播种率为64%，高于之前一周的49%。路透调查分析师预计为65%。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.19美元，升12-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为94,941口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)