芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬超过2%，因技术性买盘和天气忧虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬逾2%，交易商称，因技术性买盘和担忧黑海部分地区和美国大平原南部的干燥天气。
小麦期市之前连跌四日，CBOT-12月合约 周一跌至一周半低位。
美元走软和大豆产品期货走强也提供支撑。
但涨幅受限，因全球小麦库存充裕，以及对美国小麦的出口需求疲弱。
农业部盘后公布的作物生长报告将显示，上周小麦播种率为64%，高于之前一周的49%。路透调查分析师预计为65%。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.19美元，升12-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为94,941口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。