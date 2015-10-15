芝加哥期市：小麦期货收低，受技术性卖盘和美元走强拖累

路透10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘连续第二个交易日下跌，交易商称，因技术性卖盘和美元走强。

现货月CBOT-12月小麦期货 盘中跌至每蒲式耳5.02美元的两周低位，结算价报5.02-1/2美元，跌5-3/4美分。

美元走强使得美国小麦对持有其他货币的投资者来说吸引力减弱。美国9月通胀率好于预期，重燃人们对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期，这令美元上涨。

预计美国大平原南部地区下周降雨，但Commodity Weather Group称，主要冬麦种植地区堪萨斯的最乾旱地区将不会有阵雨。

埃及商品供应总局通过11月21-30日竞标从俄罗斯和罗马尼亚购买了24万吨小麦，美国小麦没有竞标。

三位政府消息人士告诉路透，印度在考虑将小麦进口关税从目前的10%提高到25%，以限制价格较低的澳大利亚和法国小麦进入该国市场。

咨询公司Consultancy Strategie Grains将今年欧盟软小麦产量预估提高200万吨，至记录的1.495亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,080口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)