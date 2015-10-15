芝加哥期市：小麦期货收低，受技术性卖盘和美元走强拖累

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘连续第二个交易日下跌，交易商称，因技术性卖盘和美元走强。
现货月CBOT-12月小麦期货 盘中跌至每蒲式耳5.02美元的两周低位，结算价报5.02-1/2美元，跌5-3/4美分。
美元走强使得美国小麦对持有其他货币的投资者来说吸引力减弱。美国9月通胀率好于预期，重燃人们对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期，这令美元上涨。
预计美国大平原南部地区下周降雨，但Commodity Weather Group称，主要冬麦种植地区堪萨斯的最乾旱地区将不会有阵雨。
埃及商品供应总局通过11月21-30日竞标从俄罗斯和罗马尼亚购买了24万吨小麦，美国小麦没有竞标。
三位政府消息人士告诉路透，印度在考虑将小麦进口关税从目前的10%提高到25%，以限制价格较低的澳大利亚和法国小麦进入该国市场。
咨询公司Consultancy Strategie Grains将今年欧盟软小麦产量预估提高200万吨，至记录的1.495亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为53,080口。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。