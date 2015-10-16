芝加哥期市：小麦期货收低，因全球供应充足及降雨预报

路透芝加哥10月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘下跌约2%，交易商称，受累于技术性卖盘、全球供应充足以及预计美国大平原南部下周将有等待多时降雨。

美国一主要天气预告模型显示，下周后半周将有降雨，这将有利于堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯等州新种植的硬红冬麦的生长，并鼓舞之前因田地过于干燥而延误了播种的生产商。

CBOT-12月小麦期货 盘中跌穿每蒲式耳5.00美元以及9月25日所及4.96-1/4美元的低位后，激发技术性卖盘。

市场没有理会Informa Economics将美国2016年各种小麦种植面积预估从5,474.4万英亩下调至5,400万英亩的消息，该公司还将冬小麦种植面积从之前预估的3,970万英亩下调至3,930万英亩。

美国农业部(USDA)报告上周出口销售2015-16年美国小麦46万吨，高于行业预估的25-45万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报每蒲式耳4.92-1/4美元，跌10-1/4美分，该合约本周下跌17美分，或约3%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为128,426口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)