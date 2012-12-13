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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 06:05 BJT

芝加哥芝期市:小麦期货连续第五日收跌,受累于技术性卖盘

路透12月13日 - 美国小麦期货周四连续第五日收跌,交易商称,受累于美元走强引发的技术性抛售.

指标CBOT-3月软红冬麦期货 盘中跌穿200日移动均线切入位8.07-3/4美元.该合约在此轮跌势中累计回落6.2%.

这是指标合约自6月22日以来首次跌穿该水平,但部分逢低吸纳买家在盘中低位入市,因此,价格并未收在关键技术位之下.

近月COBT小麦合约 盘中触及自7月11日以来最低.

美国农业部周四称,上周出口销售小麦573,500吨,高于一周前的353,100吨,也高于35-55万吨的市场预估.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2012/13年阿根廷小麦收成预估从1,010万吨调降至980万吨,因大雨使农田被淹.

CBOT-3月软红冬麦 收低3-1/2美分,报每蒲式耳8.08-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为85,190口.(完)

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