重发-芝加哥期市: 小麦期货连续第五日收跌,受累于技术性卖盘

(重发以删除标题赘字) 路透12月13日 - 美国小麦期货周四连续第五日收跌,交易商称,受累于美 元走强引发的技术性抛售. 指标CBOT-3月软红冬麦期货 盘中跌穿200日移动均线切入位8.07-3/ 4美元.该合约在此轮跌势中累计回落6.2%. 这是指标合约自6月22日以来首次跌穿该水平,但部分逢低吸纳买家在盘 中低位入市,因此,价格并未收在关键技术位之下. 近月COBT小麦合约 盘中触及自7月11日以来最低. 美国农业部周四称,上周出口销售小麦573,500吨,高于一周前的353,100 吨,也高于35-55万吨的市场预估. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2012/13年阿根廷小麦收成预估从1,010万 吨调降至980万吨,因大雨使农田被淹. CBOT-3月软红冬麦 收低3-1/2美分,报每蒲式耳8.08-1/2美元. 今日CBOT小麦预估成交量为85,190口.(完)