芝加哥期市: CBOT小麦期货收低,因技术性卖压及预期大平原降雨有利作物

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,交易商 说,因技术卖盘及预期干燥的美国大平原将迎来急需的降两. CBOT-3月软红冬麦合约收在其200日移动均线下方,为6月21日来首次. Global Weather Monitoring气象学家John Dee预期,美国大平原硬红 冬麦种植区的大部份地区未来两周将近来降雨,有利作物生长.科罗拉多州 东部和堪萨斯州大部份地区在本周中预计降雪将达到3-6英寸. 美国农业部(USDA)周一早上公布,最新一周出口验查小麦1,635.5万蒲 式耳,略高于预期的1,200-1,600万蒲式耳.之前一周,出口检验小麦为1,42 7万蒲式耳. 截止12月1日,乌克兰小麦库存下跌至650万吨,低于一个月前的820万 吨.该国政府顿促交易商停止出口,因供应仅仅足够满足国内需求. CBOT-3月软红冬麦 收低6美分,报每蒲式耳8.08美元. 今日CBOT小麦预估成交量为47,775口.(完)