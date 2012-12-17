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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 05:38 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收低,因技术性卖压及预期大平原降雨有利作物

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,交易商
说,因技术卖盘及预期干燥的美国大平原将迎来急需的降两.
    
    CBOT-3月软红冬麦合约收在其200日移动均线下方,为6月21日来首次.
 
    Global Weather Monitoring气象学家John Dee预期,美国大平原硬红
冬麦种植区的大部份地区未来两周将近来降雨,有利作物生长.科罗拉多州
东部和堪萨斯州大部份地区在本周中预计降雪将达到3-6英寸.
    
    美国农业部(USDA)周一早上公布,最新一周出口验查小麦1,635.5万蒲
式耳,略高于预期的1,200-1,600万蒲式耳.之前一周,出口检验小麦为1,42
7万蒲式耳.
    
    截止12月1日,乌克兰小麦库存下跌至650万吨,低于一个月前的820万
吨.该国政府顿促交易商停止出口,因供应仅仅足够满足国内需求.

    CBOT-3月软红冬麦 收低6美分,报每蒲式耳8.08美元.
 
    今日CBOT小麦预估成交量为47,775口.(完)

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