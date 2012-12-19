芝加哥期市:CBOT小麦期货下跌,受累于玉米市场的疲势

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透12月19日 - 美国小麦期货周三下跌,交易商称,由于出口市场需求升温,盘中很长一段时间内走高,但 随后便受到玉米市场疲态的拖累. 芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月软红冬麦期货合约 盘中跌穿200日移动均线切入位8.09-5/8美元处 的关键支撑位. Informa Economics将2013年冬麦种植面积预估从4,250万英亩下调至4,219.8万英亩. 埃及商品供应总局(GASC)以每吨334.60美元的价格购买了18万吨的美国软红冬麦,2月起运. 美国农业部称,2012/13作物销售年度,民间出口商向埃及出售了11万吨硬红冬麦. 分析师预计,周四早间即将公布的美国农业部报告将显示,一周小麦出口销售介于45-65万吨,一周之前为57 .34万吨. CBOT-3月软红冬麦 收低5-1/2美分,报每蒲式耳8.05-3/4美元. 今日CBOT小麦预估成交量为87,296口.(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选