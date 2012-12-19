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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 05:40 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货下跌,受累于玉米市场的疲势

路透12月19日 - 美国小麦期货周三下跌,交易商称,由于出口市场需求升温,盘中很长一段时间内走高,但
随后便受到玉米市场疲态的拖累.
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月软红冬麦期货合约 盘中跌穿200日移动均线切入位8.09-5/8美元处
的关键支撑位.
    
    Informa Economics将2013年冬麦种植面积预估从4,250万英亩下调至4,219.8万英亩.
    
    埃及商品供应总局(GASC)以每吨334.60美元的价格购买了18万吨的美国软红冬麦,2月起运.
    
    美国农业部称,2012/13作物销售年度,民间出口商向埃及出售了11万吨硬红冬麦.
    
    分析师预计,周四早间即将公布的美国农业部报告将显示,一周小麦出口销售介于45-65万吨,一周之前为57
.34万吨.
    
    CBOT-3月软红冬麦 收低5-1/2美分,报每蒲式耳8.05-3/4美元.
    
    今日CBOT小麦预估成交量为87,296口.(完)

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