芝加哥期市:CBOT小麦期货收高,从近期跌势中反弹

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透芝加哥12月21日 - 美国小麦期货周五收高,市场从近期跌势中反 弹. 指标3月软红冬麦期货合约 在周四跌至近六个月低点后今日小幅 收高. 交易商表示,大豆和玉米市场上涨也带来额外支撑,周四外围市场下滑 令小麦价格承压. 投资人担心美国冬麦作物受旱情威胁,支撑小麦价格.美国大平原中部 和中西部作物种植区今冬首场强降雪对缓解逾50年最严重旱情作用不大. 阿根廷农业部周四下调2012/13年度小麦产量5%至1,050万吨,这仍高 于民间预估,但反映出潮湿天气令作物受损. 周一,CBOT市场将因平安夜提前至1800GMT收市,周二将因圣诞节假期 休市一天. CBOT-3月软红冬麦 收高1-1/2美分,报每蒲式耳7.92美元. 今日CBOT小麦预估成交量为49,999口.(完)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。