芝加哥期市:CBOT小麦期货收高,从近期跌势中反弹

路透芝加哥12月21日 - 美国小麦期货周五收高,市场从近期跌势中反 弹. 指标3月软红冬麦期货合约 在周四跌至近六个月低点后今日小幅 收高. 交易商表示,大豆和玉米市场上涨也带来额外支撑,周四外围市场下滑 令小麦价格承压. 投资人担心美国冬麦作物受旱情威胁,支撑小麦价格.美国大平原中部 和中西部作物种植区今冬首场强降雪对缓解逾50年最严重旱情作用不大. 阿根廷农业部周四下调2012/13年度小麦产量5%至1,050万吨,这仍高 于民间预估,但反映出潮湿天气令作物受损. 周一,CBOT市场将因平安夜提前至1800GMT收市,周二将因圣诞节假期 休市一天. CBOT-3月软红冬麦 收高1-1/2美分,报每蒲式耳7.92美元. 今日CBOT小麦预估成交量为49,999口.(完)