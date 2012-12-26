芝加哥期市:CBOT小麦期货大跌2.5%至近六个月低点,因技术性卖压等

路透12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大跌2.5%,至约六个月低点,交易商称因技术性卖 压和出口需求疲弱. CBOT-3月软红冬麦期货 跌穿上周低点7.82-1/2后,卖压加重. 该合约在约7.75-5/8寻获一些支撑,这是自夏季高位9.48-1/4跌势的61.8%费波纳奇回档位,但给合约收盘 未能在该关键技术水准之上. 美国农业部周三公布,上周出口检验美国小麦1,512.8万蒲式耳,低于一周前的1,663.9万,但在预估区间1,2 00-1,700万内. 印度上调明年小麦出口限制50万吨,因有望丰产. CBOT-3月软红冬麦 大跌19-1/4美分,报每蒲式耳7.74-1/2美元. 今日CBOT小麦预估成交量为29,976口.(完)