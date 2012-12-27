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市场报道 | 2012年 12月 28日 星期五 07:05 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦跌至六个月低点,对美财政悬崖的担忧引发全面抛售

路透芝加哥12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四跌至
六个月低点,因对美国或跌落财政悬崖的担忧引发全面抛售.
    
    CBOT-3月软红冬麦期货 触及六个月低点7.64-1/2美元,之后略有
反弹,收盘报7.72-1/4美元,跌2-1/4美分.
    
    交投迟缓,许多市场人士仍在圣诞后和新年前度假.
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,由于担心财政悬崖,大型投
机商增加CBOT小麦的净空头至5月来最高.
    
    分析师警告美国可能跌落财政悬崖,并拖累其他国家.

    分析师表示,农户担心干燥和寒冷天气影响美国冬麦作物,但影响的程
度要到明年春季作物开始生长才清楚.
    
    美国农业部将在周五发布上周出口销售数据,因圣诞节假期推迟了一
天.市场预计,上周美国出口小麦50-70万吨.
    
    今日CBOT小麦预估成交量为57,874口.(完)

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