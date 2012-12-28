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市场报道 | 2012年 12月 29日 星期六 05:37 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货收高,因空头回补和出口需求强于预期

路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,交易商称因空头回补及出口需求强于
预期.
    
    CBOT-3月软红冬麦期货 在周四触及六个月低点后反弹.
    
    Central States Commodities总裁Jason Britt表示,市场"势将出现空头回补反弹".
    
    美国农业部公布,上周出口销售美国小麦超过100万吨,为去年1月来最高,其高于预估的50-70万吨.
    
    交易商将关注是否出口销售将连续数周保持强劲,以确认强劲需求趋势.
    
    交易商称,对美国财政悬崖的担忧限制了升幅.美国国会达成预算协议的大限降至.
    
    圣诞节后至新年前,市场交投清淡.
    
    CBOT-3月小麦期货结算价报每蒲式耳7.78-3/4美元,升6-1/2美分.
    
    今日CBOT小麦预估成交量为66,963口.(完)

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