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市场报道 | 2013年 1月 1日 星期二 05:04 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦合约多数上扬,全年攀升19.5%

路透12月31日 - 美国小麦期货周一多数收涨,交易商称,受助于近期
回落后出现的一波空头回补买盘.
    
    近月COBT软红冬麦合约今年上扬19.5%,为汤森路透-Jefferies CRB商
品指数 中表现最佳的商品.
    
    但COBT小麦期货12月收跌7.7%,连跌第三个月,为2011年9月回落18.2%
以来的最大单月跌幅.
    
    该指标合约第四季回落13.8%,为2011年第二季下跌23.4%以来的最大
季度跌幅.
    
    美国农业部周一称,上周出口检验小麦776.3万蒲式耳,低于前周的1,5
24.7万蒲式耳,也低于分析师预估的1,200万至1,500万蒲式耳范围.
    
    伊拉克标购5万吨美国,加拿大,澳洲,俄罗斯,罗马尼亚,哈萨克斯坦,
乌克兰和德国产小麦.
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报每蒲式耳7.78美元,跌3/4美分.
    
    今日CBOT小麦预估成交量为42,288口.(完)

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