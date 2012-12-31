芝加哥期市: CBOT小麦合约多数上扬,全年攀升19.5%

路透12月31日 - 美国小麦期货周一多数收涨,交易商称,受助于近期 回落后出现的一波空头回补买盘. 近月COBT软红冬麦合约今年上扬19.5%,为汤森路透-Jefferies CRB商 品指数 中表现最佳的商品. 但COBT小麦期货12月收跌7.7%,连跌第三个月,为2011年9月回落18.2% 以来的最大单月跌幅. 该指标合约第四季回落13.8%,为2011年第二季下跌23.4%以来的最大 季度跌幅. 美国农业部周一称,上周出口检验小麦776.3万蒲式耳,低于前周的1,5 24.7万蒲式耳,也低于分析师预估的1,200万至1,500万蒲式耳范围. 伊拉克标购5万吨美国,加拿大,澳洲,俄罗斯,罗马尼亚,哈萨克斯坦, 乌克兰和德国产小麦. CBOT-3月小麦期货 结算价报每蒲式耳7.78美元,跌3/4美分. 今日CBOT小麦预估成交量为42,288口.(完)