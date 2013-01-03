芝加哥期市:CBOT近月小麦期货微幅收高,美元走强限制升幅

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四微幅收高,交易商称美元走强令升势受压.美 元上涨令美国商品对海外买家更贵,并降低投资人风险意愿. CBOT软红冬麦在跌至六个月低点后,今日盘中受到逢低承接买盘提振. 但美元走势限制升幅,且尾盘遭遇获利回吐. 分析师预计,美国农业部周五早间将公布上周出口销售小麦35-55万吨,一周前为100.9万吨. 气象专家表示,上周美国大平原部分地区降雪对缓解历史性的严重旱情帮助不大. CBOT-3月小麦期货 结算价报每蒲式耳7.55-1/2美元,升1/4美分. 今日CBOT小麦预估成交量为69,075口.(完)