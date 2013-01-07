芝加哥期市: CBOT小麦期货上涨,因在上周大跌后有低吸买盘

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透1月7日 - 美国小麦期货周一上涨,交易商说,因上周价格跌至六个月低位后有一轮逢低吸纳买盘.
一些空头回补也提振价格.
因预报本周稍后受干旱侵袭的美国大平原地区将迎来急需的降雨,限制了小麦价格的涨势.
3月软红冬麦合约 九日相对强弱指标收在20.6,被视为技术超卖.
美国农业部(USDA)称,最新一周出口检验1,336.3亿蒲式耳美国小麦,高于上周的776.3万蒲式耳,且高于市场预估的900-1,200万.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,美国大平原受乾旱影响的大部份硬红冬麦种植区在本周稍后将迎来降雨,有利于作物生长.德州大部份地区,俄克拉荷马及堪萨斯州东部降雨量料将为0.5-1英寸.
下周美国大平原所有地区的气温下降,但预期寒冷天气将不会对小麦作物造成损害.
3月小麦期货 结算价报每蒲式耳7.51-1/4美元,升4美分.
今日CBOT小麦预估成交量为76,622口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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