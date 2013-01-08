芝加哥期市: CBOT小麦小跌,关注美国农业部月度报告

路透1月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货小幅下滑,交易商说,因投资人在关键的政府报告公布前平仓.

本周连续第二天成交不旺,交易商说,预期在周五政府报告出炉前市场交投疏落.

分析师预期,美国农业部报告将显示美国小麦种植面积将为4,268.7万英亩,高于上年的4,132.4万英亩,且将为四年来最大小麦种植面积.

截至2012年12月1日,美国小麦库存料为16.58亿蒲式耳.在2011年12月1日,美国小麦库存为16.63亿蒲式耳.2012年9月1日为21.04亿蒲式耳.

2012/13作物年将在5月31日结束,预期该作物年结转库存将为7.41亿蒲式耳,低于政府12月报告预期的7.54亿蒲式耳.

欧洲交易商说,一以色列民间集团透过标购买入多至5万吨可选择来源地的饲料小麦.

乌克兰国家天气预报机构称,该国冬季谷物约有12%成长不足,将容易受本冬季的恶劣天气伤害.

3月小麦期货 结算价报每蒲式耳7.50-1/4美元,下跌3/4美分.

今日CBOT小麦预估成交量为84,582口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)