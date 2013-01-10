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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 07:32 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货在美国农业部发布报告前下滑

路透芝加哥1月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四小跌,在美国农业部周五发布月度作物报告前交易商巩固仓位.

CBOT-3月软红冬麦期货 结算价报每蒲式耳7.44-1/2美元,下跌1美分.

在美国农业部周五1700GMT发布报告前,市场成交预计清淡.

全球最大的小麦进口国-埃及购入5.5万吨美国软红冬麦,每吨价格307美元,运费成本21.21美元,这是该国购买11.5万吨小麦的一部分.

美国农业部周四早间公布,周度出口销售小麦23.37万吨,为九周低点.

今日CBOT小麦预估成交量为108,536口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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