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市场报道 | 2013年 1月 12日 星期六 05:38 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货收高1.7%,因USDA种植面积数据低于预期

路透1月11日 - 美国小麦期货周五收高,芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约 创下11月27日以来最大单日涨幅,交易商指因美国农业部(USDA)公布的种植面积低于分析师预期.

CBOT小麦期货本周累计涨1.4%,创下11月底以来最大单周涨幅.该合约结束了之前的六周连跌走势.

美国农业部公布美国冬小麦种植面积为4,182万英亩,低于市场预估的4,268.7万英亩.

农业部公布硬红冬麦种植面积为2,910万英亩,较市场预计的低100多万英亩,因严重乾旱使土壤板结.

美国农业部还表示,截至12月1日美国小麦库存量为16.60亿蒲式耳,略高于分析师预计的16.58亿蒲式耳.

农业部预计美国国内期末库存为7.16亿蒲式耳,低于上年的7.43亿,亦低于市场预期的7.41亿蒲式耳.

CBOT-3月软红冬麦 收高10-1/4美分,报每蒲式耳7.54-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为189,929口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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