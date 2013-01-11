芝加哥期市:CBOT小麦期货收高1.7%,因USDA种植面积数据低于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日 - 美国小麦期货周五收高,芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约 创下11月27日以来最大单日涨幅,交易商指因美国农业部(USDA)公布的种植面积低于分析师预期.
CBOT小麦期货本周累计涨1.4%,创下11月底以来最大单周涨幅.该合约结束了之前的六周连跌走势.
美国农业部公布美国冬小麦种植面积为4,182万英亩,低于市场预估的4,268.7万英亩.
农业部公布硬红冬麦种植面积为2,910万英亩,较市场预计的低100多万英亩,因严重乾旱使土壤板结.
美国农业部还表示,截至12月1日美国小麦库存量为16.60亿蒲式耳,略高于分析师预计的16.58亿蒲式耳.
农业部预计美国国内期末库存为7.16亿蒲式耳,低于上年的7.43亿,亦低于市场预期的7.41亿蒲式耳.
CBOT-3月软红冬麦 收高10-1/4美分,报每蒲式耳7.54-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为189,929口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。