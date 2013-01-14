版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 05:39 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦上涨,因忧虑大平原天气

路透1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上涨1.6%,为11月底以来最大单日涨幅,因忧虑大平原天气乾旱将限制作物生长.

交易商也指出,周五美国农业部(USDA)报告公布的冬小麦播种面积预估低于市场原先预期,也带动买盘.

CBOT-3月软红冬麦 自报告出炉后上涨3%,录得11月27-28日来最大的两天升幅.

美元下滑也对小麦价格提供支持.美元下跌,令美国商品成为通胀对冲的良好工具.

美国大平原降小雨,令作物几无积雪覆盖,使大面积作物容易因气温降至冰点以下而被冻伤.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,周一早上的一股冷锋仅使部份硬红冬麦作物轻度受损.科罗拉多及堪萨斯州西北部温度将下降至华氏零度以下,在本周余下时间温度将回到接近平常水平.

CBOT-3月软红冬麦 收高12-1/4美分,报每蒲式耳7.67美元.

今日CBOT小麦预估成交量为133,382口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐