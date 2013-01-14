芝加哥期市: CBOT小麦上涨,因忧虑大平原天气

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上涨1.6%,为11月底以来最大单日涨幅,因忧虑大平原天气乾旱将限制作物生长.
交易商也指出,周五美国农业部(USDA)报告公布的冬小麦播种面积预估低于市场原先预期,也带动买盘.
CBOT-3月软红冬麦 自报告出炉后上涨3%,录得11月27-28日来最大的两天升幅.
美元下滑也对小麦价格提供支持.美元下跌,令美国商品成为通胀对冲的良好工具.
美国大平原降小雨,令作物几无积雪覆盖,使大面积作物容易因气温降至冰点以下而被冻伤.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,周一早上的一股冷锋仅使部份硬红冬麦作物轻度受损.科罗拉多及堪萨斯州西北部温度将下降至华氏零度以下,在本周余下时间温度将回到接近平常水平.
CBOT-3月软红冬麦 收高12-1/4美分,报每蒲式耳7.67美元.
今日CBOT小麦预估成交量为133,382口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------