芝加哥期市: CBOT小麦连升第四天,因忧虑美国大平原天气

路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连升第四天,交易商说,因忧虑美国大平原天气干燥将限制作物生长.

指标CBOT-3月小麦合约 连升第四天,周三盘中触及三周高位.

自上周稍晚美国农业部(USDA)预期2013/14年小麦种植小于预期以来,小麦期货每天上涨,迄今累计上升5.5%.

作物预估机构Lanworth周三将其美国小麦产量预估下调50万吨,至5,380万吨,因美国大平原州份的重要种植地区乾旱天气持续.

Lanworth维持其俄罗斯及乌克兰小麦产量预估不变,分别为4,990万吨及2,300万吨.

农业气象学家称,美国大平原硬红冬麦种植地区至少未来一周将持续天气干燥,但一冷锋预期将不影响作物生长.

分析师预料,USDA周四早上公布的周度报告将显示最新一周出口销售小麦介于45-65万吨,高于上周的23.38万吨.

CBOT-3月软红冬麦 收高2-1/4美分,报每蒲式耳7.85美元.

今日CBOT小麦预估成交量为81,991口.(完)

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