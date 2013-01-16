芝加哥期市: CBOT小麦连升第四天,因忧虑美国大平原天气

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连升第四天,交易商说,因忧虑美国大平原天气干燥将限制作物生长.
指标CBOT-3月小麦合约 连升第四天,周三盘中触及三周高位.
自上周稍晚美国农业部(USDA)预期2013/14年小麦种植小于预期以来,小麦期货每天上涨,迄今累计上升5.5%.
作物预估机构Lanworth周三将其美国小麦产量预估下调50万吨,至5,380万吨,因美国大平原州份的重要种植地区乾旱天气持续.
Lanworth维持其俄罗斯及乌克兰小麦产量预估不变,分别为4,990万吨及2,300万吨.
农业气象学家称,美国大平原硬红冬麦种植地区至少未来一周将持续天气干燥,但一冷锋预期将不影响作物生长.
分析师预料,USDA周四早上公布的周度报告将显示最新一周出口销售小麦介于45-65万吨,高于上周的23.38万吨.
CBOT-3月软红冬麦 收高2-1/4美分,报每蒲式耳7.85美元.
今日CBOT小麦预估成交量为81,991口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。