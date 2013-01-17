芝加哥期市: CBOT小麦期货收跌,结束四日连涨

路透1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四走低,结束四日连涨,交易商称,受累于获利了结和有迹象显示,出口需求转弱.

国际谷物理事会(IGC)将2012/13年全球小麦产量预估上调200万吨,至6.56亿吨,因澳大利亚,加拿大,中国和欧盟的收成多与预期.

伊拉克通过标购从澳大利亚购买25万吨小麦,从加拿大购买5万吨.

交易商称,韩国Nonghyup Feed饲料公司在一次标购中拒绝了所有的投标.此次标购的目标规模为7万吨饲料用小麦.

美国农业部周四称,上周出口销售小麦57.47万吨,与45-65万吨的预期一致.之前一周出口销售小麦23.38万吨.

CBOT-3月软红冬麦 收跌3-3/4美分,报每蒲式耳7.81-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为80,723口.(完)

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