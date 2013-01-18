芝加哥期市:CBOT小麦期货收高,因技术性买盘及天气干燥

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高逾1%,因技术性买盘及投资人担心美国大平原天气干燥.
交易商指在CBOT-3月合约 升穿30日移动均线切入位阻力水准后有一波技术性买盘,这是该合约自11月30日以来首次升穿该水准.
本周,CBOT-3月合约大涨4.8%,为连升第二周,且为六个月最大单周升幅.
在长周末前,交易商急于出脱空头仓位,空头回补也带来支撑.下周一,美国市场将因马丁路德金纪念日休市一天.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,在旱情严重的美国大平原,至少至1月底都将保持干燥天气.
消息人士表示,民间分析公司Informa Economics采用了美国农业部对美国冬麦的播种面积预估,为4,182万英亩.Informa还下调了对春麦种植面积种的预估至1,248.4万英亩.
CBOT-3月软红冬麦 收高10美分,报每蒲式耳7.91-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为75,239口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)