芝加哥期市:CBOT小麦期货收高,因技术性买盘及天气干燥

路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高逾1%,因技术性买盘及投资人担心美国大平原天气干燥.

交易商指在CBOT-3月合约 升穿30日移动均线切入位阻力水准后有一波技术性买盘,这是该合约自11月30日以来首次升穿该水准.

本周,CBOT-3月合约大涨4.8%,为连升第二周,且为六个月最大单周升幅.

在长周末前,交易商急于出脱空头仓位,空头回补也带来支撑.下周一,美国市场将因马丁路德金纪念日休市一天.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,在旱情严重的美国大平原,至少至1月底都将保持干燥天气.

消息人士表示,民间分析公司Informa Economics采用了美国农业部对美国冬麦的播种面积预估,为4,182万英亩.Informa还下调了对春麦种植面积种的预估至1,248.4万英亩.

CBOT-3月软红冬麦 收高10美分,报每蒲式耳7.91-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为75,239口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)