芝加哥期市: 小麦收低1.5%,受累于技术性卖盘和获利了结

路透芝加哥1月22日 - 美国小麦期货周二下跌,交易商说,受获利了结及技术性卖盘拖累.

芝加哥期货交易所(CBOT)3月软红冬麦 收跌1.5%.市场早盘上涨,触及12月20日来最高水平,但由于未能升穿8美元的关键水平,价格稍后下滑.

CBOT-3月小麦合约跌穿位于30日移动均线切入位7.85-3/8美元的关键技术支持位后,跌势加速.

美国农业部称,上周出口检验小麦2,185.7万蒲式耳,较之前一周的1,060万蒲式耳多超过一倍.分析师预期为1,000-1,700万蒲式耳.

俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周二表示,该国还未准备好取消谷物进口税,取消进口税将使俄罗斯市场向外国小麦开放,缓和俄罗斯小麦供应紧张的情况,去年该国收成不佳.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,美国大平原干燥天气持续,但最近的冷锋对硬红冬麦造成损害的可能性不大.

CBOT-3月软红冬麦 收低12美分,报每蒲式耳7.79-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为108,704口.(完)

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