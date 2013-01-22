芝加哥期市: 小麦收低1.5%,受累于技术性卖盘和获利了结

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透芝加哥1月22日 - 美国小麦期货周二下跌,交易商说,受获利了结及技术性卖盘拖累.
芝加哥期货交易所(CBOT)3月软红冬麦 收跌1.5%.市场早盘上涨,触及12月20日来最高水平,但由于未能升穿8美元的关键水平,价格稍后下滑.
CBOT-3月小麦合约跌穿位于30日移动均线切入位7.85-3/8美元的关键技术支持位后,跌势加速.
美国农业部称,上周出口检验小麦2,185.7万蒲式耳,较之前一周的1,060万蒲式耳多超过一倍.分析师预期为1,000-1,700万蒲式耳.
俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周二表示,该国还未准备好取消谷物进口税,取消进口税将使俄罗斯市场向外国小麦开放,缓和俄罗斯小麦供应紧张的情况,去年该国收成不佳.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,美国大平原干燥天气持续,但最近的冷锋对硬红冬麦造成损害的可能性不大.
CBOT-3月软红冬麦 收低12美分,报每蒲式耳7.79-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为108,704口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。