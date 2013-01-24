芝加哥期市: CBOT小麦连跌第三天,受技术性卖盘拖累

路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四在交投清淡中下跌,连跌第三天,交易商称,受技术性卖盘拖累.

CBOT-3月软红冬麦合约 价格回落至其周线图低位,且在日内大部份时间交投在20日移动均线关键支持位的下方.

尾盘一轮逢低买盘,令价格脱离日内低位,市场仍忧虑干燥天气将拖累美国大平原产量前景.

乌克兰经济部表示,预期2012/13作物年乌克兰小麦出口为611.3万吨,高于2011/12作物年的540.5万吨.

分析师预期,将公布的美国农业部(USDA)周度报告将显示上周出口销售小麦介于35-55万吨,低于之前一周的57.46万吨.

根据周四联邦及州气候专家联合在Drought Monitor发表的报告,堪萨斯州天气乾旱令作物枯死的情况恶化.堪萨斯州,科罗拉多州,内布拉斯加州及俄克拉荷马州仍全面受到严重或更恶劣的乾旱影响.

World Weather Inc气象学家Andy Karst说,本周部份小麦种植区预期将有一些骤雨,但将不会降在西部天气最干燥的地区.

CBOT-3月软红冬麦 收跌6-1/4美分,报每蒲式耳7.68-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为73,242口.(完)

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