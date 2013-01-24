芝加哥期市: CBOT小麦连跌第三天,受技术性卖盘拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四在交投清淡中下跌,连跌第三天,交易商称,受技术性卖盘拖累.
CBOT-3月软红冬麦合约 价格回落至其周线图低位,且在日内大部份时间交投在20日移动均线关键支持位的下方.
尾盘一轮逢低买盘,令价格脱离日内低位,市场仍忧虑干燥天气将拖累美国大平原产量前景.
乌克兰经济部表示,预期2012/13作物年乌克兰小麦出口为611.3万吨,高于2011/12作物年的540.5万吨.
分析师预期,将公布的美国农业部(USDA)周度报告将显示上周出口销售小麦介于35-55万吨,低于之前一周的57.46万吨.
根据周四联邦及州气候专家联合在Drought Monitor发表的报告,堪萨斯州天气乾旱令作物枯死的情况恶化.堪萨斯州,科罗拉多州,内布拉斯加州及俄克拉荷马州仍全面受到严重或更恶劣的乾旱影响.
World Weather Inc气象学家Andy Karst说,本周部份小麦种植区预期将有一些骤雨,但将不会降在西部天气最干燥的地区.
CBOT-3月软红冬麦 收跌6-1/4美分,报每蒲式耳7.68-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为73,242口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。