芝加哥期市: CBOT小麦期货上扬,因出口销售强于预期

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬,结束三日连跌,交易商称,因上周出口销售强于预期.
本周,指标COBT-3月软红冬麦合约 回落2%,结束两周连涨
CBOT-3月小麦期货未能守在位于30日移动均线切入位7.78-1/4美元的支撑位之上,盘中曾升穿该水准.
Commodity Weather Group的农业气象学家Joel Widenor表示,下周天气预报显示,美国大平原乾旱地区将迎来降雪,但总降雪量可能太小,不足以缓解旱情.
美国农业部称,上周出口销售小麦64.7万吨,高于前一周的57.4万吨,也超过分析师预期的35-55万吨.
CBOT-3月软红冬麦 收高8美分,报每蒲式耳7.76-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为82,118口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美