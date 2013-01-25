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市场报道 | 2013年 1月 26日 星期六 05:38 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货上扬,因出口销售强于预期

路透1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬,结束三日连跌,交易商称,因上周出口销售强于预期.

本周,指标COBT-3月软红冬麦合约 回落2%,结束两周连涨

CBOT-3月小麦期货未能守在位于30日移动均线切入位7.78-1/4美元的支撑位之上,盘中曾升穿该水准.

Commodity Weather Group的农业气象学家Joel Widenor表示,下周天气预报显示,美国大平原乾旱地区将迎来降雪,但总降雪量可能太小,不足以缓解旱情.

美国农业部称,上周出口销售小麦64.7万吨,高于前一周的57.4万吨,也超过分析师预期的35-55万吨.

CBOT-3月软红冬麦 收高8美分,报每蒲式耳7.76-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为82,118口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
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