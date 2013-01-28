芝加哥期市: CBOT小麦收高,受技术因素支持

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 美国小麦期货周一小幅上涨,交易商说,技术性买盘及出口数据优于预期,为价格带来支持.
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约在其30日移动均线切入位7.77-1/8美元获得支持,收在此一关键技术水平上方,为1月18日来首见.
成交清淡,约52,000口CBOT小麦易手,较250日均值低50%.
美国农业部周一早上公布,上周出口检验2,228.3万蒲式耳小麦,略低于上周的2,251.7万蒲式耳.分析师预期出口检验介于1,600-2,000万.
上周俄罗斯小麦价格触及新高,因供应紧张及进口不断增加.
根据路透调查,预期CBOT小麦价格在2013年底将下跌大约13%,至每蒲式耳6.80美元.
欧洲交易商说,约旦国家谷物买家将透过标购买入10万吨可选目的地的小麦.
CBOT-3月软红冬麦 收高2-3/4美分,报每蒲式耳7.79-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为52,836口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译