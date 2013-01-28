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市场报道 | 2013年 1月 29日 星期二 05:40 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦收高,受技术因素支持

路透1月28日 - 美国小麦期货周一小幅上涨,交易商说,技术性买盘及出口数据优于预期,为价格带来支持.

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约在其30日移动均线切入位7.77-1/8美元获得支持,收在此一关键技术水平上方,为1月18日来首见.

成交清淡,约52,000口CBOT小麦易手,较250日均值低50%.

美国农业部周一早上公布,上周出口检验2,228.3万蒲式耳小麦,略低于上周的2,251.7万蒲式耳.分析师预期出口检验介于1,600-2,000万.

上周俄罗斯小麦价格触及新高,因供应紧张及进口不断增加.

根据路透调查,预期CBOT小麦价格在2013年底将下跌大约13%,至每蒲式耳6.80美元.

欧洲交易商说,约旦国家谷物买家将透过标购买入10万吨可选目的地的小麦.

CBOT-3月软红冬麦 收高2-3/4美分,报每蒲式耳7.79-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为52,836口.(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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